Bucciantini: “Mi piace come l’Inter vive le partite. Andreazzoli? Signorile richiesta d’aiuto”

Ospite degli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la partita del Castellani tra Empoli e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0

"A me piace come l'Inter vive le partite. Quando c'è da lottare, lotta. Ma poi, appena ha la possibilità di crescere, lo fa. E' una squadra che ha grandi qualità fisiche. Barella e Brozovic iniziano sempre a sistemare tutto. A me piace quando segnano i D'Ambrosio e i Dimarco, perché sono i gol di un gruppo interamente sul pezzo. Andreazzoli? La sua non mi è sembrata una protesta, ma signorile richiesta d'aiuto per avere regole semplici e chiare. Dimarco? Quando calcia è meraviglioso".