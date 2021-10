Diretta LIVE, Empoli-Inter: nerazzurri chiamati a rialzare subito la testa

Nerazzurri chiamati a rialzare subito la testa. Al Castellani l'Inter affronterà l'Empoli di Andreazzoli con Simone Inzaghi che modifica radicalmente il suo undici

EMPOLI - Riparte dal Castellani di Empoli la corsa in campionato dei nerazzurri dopo il pareggio di domenica sera contro la Juventus arrivato nei minuti finali su calcio di rigore. Ampio tournover per Simone Inzaghi che dovrebbe lanciare dal primo minuto D'Ambrosio al posto di Skriniar, Gagliardini in mediana e Dimarco sulla corsia sinistra al posto di Perisic. Chance anche per Sanchez in attacco che prederà il posto, con molta probabilità, di Dzeko ed affiancherà Lautaro Martinez.