Bucciantini: “Inter, in Thuram si rivede lo spirito di Eto’o. Già in estate…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini analizza la prima stagione con la maglia dell'Inter di Marcus Thuram. Il giornalista fa un paragone tra l'attaccante e Samuel Eto'o. "È una dote ricca quella che ha portato con sé Thuram. Come la sua azione in campo, la sua forza si diffonde dappertutto. Ha cresciuto la credibilità dell’Inter, rafforzando la vocazione della dirigenza, che con lui ha sbrigato un’operazione in genesi quasi ovvia e poi l’ha consolidata e magnificata facendosi con Thuram scudo davanti alle inquietudini di Lukaku, percependo in fretta (insieme all’allenatore) di poter azzardare un rimescolamento delle gerarchie, con Thuram che da terzo uomo diventa già in estate il titolare “scelto”. Con lui, poi - questo fatto va evidenziato ogni volta, ha un suo valore - si è proseguita la ricerca del “linguaggio” comune, nel senso proprio del termine. Thuram è nato e cresciuto in Italia, dov’è rimasto fino ai 9 anni. Oltre ai sei azzurri in squadra, il discorso vale anche per Asllani. Poi altri titolari come Calhanoglu e Lautaro hanno ormai confidenza con usi, lingua e costumi: insomma, Thuram s’è incastrato perfettamente nel “blocco”.