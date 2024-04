Se ne è parlato per settimane, adesso la possibilità è concreta. La seconda stella potrebbe arrivare nel derby. In casa Inter non si parla d'altro e non potrebbe essere altrimenti. Una vittoria della squadra di Inzaghi contro il Milan significherebbe scudetto. "Tutti in casa Inter parlano di derby come occasione, da Inzaghi fino ai giocatori. Prima no, non si poteva dire, nel regno della scaramanzia funziona così. Adesso c’è da fare. E fare bene, in maniera perfetta appunto. Vincere il derby. Derby contro la seconda in classifica che vale uno scudetto. E scudetto che vale la seconda stella", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"L’Inter avrà un solo modo per moltiplicare la sua gioia ed è quello di inseguire i tre punti. Meglio così, per avere il massimo delle motivazioni possibili. Inzaghi ci arriva con tutta la rosa a disposizione, senza neppure un infortunato o uno squalificato. E in campo andrà la squadra migliore, senza margini di errore: è l’undici che ha dominato il campionato. E a guidare sarà Lautaro. A proposito della ricerca della perfezione: aggiungi agli elementi di cui sopra, la voglia del Toro di esultare con la fascia di capitano al braccio. Con un titolo di capocannoniere in tasca. E, per di più, esultando per la sesta vittoria consecutiva, ribadendo la superiorità cittadina. L’Inter ha voglia di affrontare questa partita proprio come una finale. Come uno scontro diretto, come quelli della scorsa stagione in Supercoppa o in Champions League".