Buffon: “PSG esperienza più bella della mia vita. Quando mi voglio ritirare”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, il portiere del Parma Gigi Buffon ha parlato così tra passato, presente e futuro

Alessandro Cosattini

In diretta alla Bobo TV su Twitch, Gigi Buffon ha parlato così tra passato, presente e futuro: “15/20 partite a grande livello le posso ancora fare, me le sento, come 20 anni fa. Se devo pensare a rimettermi in discussione, ripartire con un progetto con tante competizioni, non durerei neanche 20 giorni. La mia fine è giusta così.

Proseguire ancora? Se ho entusiasmo e credo in certi progetti, in ciò che mi propongono, posso andare avanti, di anno in anno. Ma nella mia idea questa e al massimo la prossima, poi smetto. Quello che dovevo fare l’ho fatto. Se gioco male una partita non dormo due notti io, non mi piace essere il numero due.

Al PSG è stata l’esperienza più bella della mia vita perché sono uscito dall’Italia, che è casa. Come uomo mi sono sentito al centro del mondo, parlavo francese dopo due mesi, per quello dico così. E andarmene l’errore più grande della mia carriera per me. Accettare di non essere il primo portiere non potevo farlo se non alla Juventus, a casa mia. E infatti poi l’ho fatto. Io ho rinunciato a 10 milioni là. Non potevano dire a Buffon così, la meritocrazia dov’è? Poi mi sono pentito perché dopo Areola non ha fatto benissimo e hanno preso Keylor Navas. Se fossi rimasto io, sarei stato io il primo”.