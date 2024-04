Cagliari e Genoa vincono in rimonta rispettivamente contro Atalanta e Verona: ecco come cambia la classifica

Decima sconfitta in campionato per la Dea che resta sesta a 50 punti mentre il Cagliari tocca quota 30 punti, portandosi a +4 sul terzultimo posto. Vince anche il Genoa, sempre in rimonta, contro il Verona: Ekuban e Gudmundsson (12° gol in campionato) ribaltano il vantaggio firmato Bonazzoli. I gialloblù restano invischiati nella zona caldissima, essendo a 27, solo a +1 sulla terzultima mentre il Genoa sale a 38 punti.