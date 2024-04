Inter, non solo il sogno Buongiorno: i cinque nomi in lista per la difesa

Cinque nomi in lista per rinforzare la difesa dell’Inter nella prossima stagione: il sogno per il momento è Alessandro Buongiorno

Alessandro Cosattini Redattore 7 aprile 2024 (modifica il 7 aprile 2024 | 18:01)

Cinque nomi in lista per rinforzare la difesa dell’Inter nella prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno seguendo diversi profili per migliorare il reparto di Simone Inzaghi, come evidenziato anche da calciomercato.com. La finestra estiva di calciomercato è ancora lontana, ma sono cinque in particolare i nomi in lista.