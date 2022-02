Cagni: “Handanovic, errore gravissimo. A Lautaro manca qualcosa, di lui parlai con Conte…”

Un errore gravissimo. Così, ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni definisce quello commesso durante Inter-Liverpool da Samir Handanovic

"Devo dire però che l'Inter che ho visto ieri sera è una squadra molto forte, la più forte del campionato per rosa, gioco, mentalità. A Conte, prima che andasse al Tottenham, chiesi di Lautaro, perché ancora non mi piace completamente. Gli manca ancora qualcosa. Ieri sera l'Inter ha perso per un errore del portiere sulla prima rete. E' un errore gravissimo per un portiere di quell'esperienza. Il gol non deve prendere il gol sul secondo palo in quella maniera. Poi se vado a vedere durante l'anno sono più le partite che ti fa vincere che quelle che ti fa perdere. Con l'Inter il Napoli meritava di stravincere ma nel secondo ha perso intensità di gioco. E non è questione di mentalità ma di intensità, che non riescono a tenere fino alla fine".