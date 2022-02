FCIN1908 / Inter, Brozovic ha accettato l’ingaggio: avvocati al lavoro per chiudere su…

Marcelo Brozovic ha accettato l'offerta di rinnovo proposta dell'Inter. Almeno per quanto riguarda l'ingaggio. Lo ha appurato Fcinter1908

Marcelo Brozovic ha accettato l'offerta di rinnovo proposta dell'Inter. Almeno per quanto riguarda l'ingaggio. Lo ha appurato Fcinter1908. E' il frutto dell'incontro andato in scena due giorni fa a Milano tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore. Entourage che è rimasto a Milano ma, almeno per ora, non sono previsti nuovi incontri con l'Inter.