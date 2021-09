Caicedo: “Senza pandemia la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Nessuno…”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio ricorda la stagione 2019/20

Dopo quattro stagioni Felipe Caicedo ha detto addio alla Lazio. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'attaccante è tornato sulla stagione 2019/20, quando la squadra biancoceleste fu vicina allo scudetto, ma poi si fermò tutto per due mesi a causa della pandemia. "Senza la sospensione per il Covid la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Non lo penso solo io, lo pensano tutti".