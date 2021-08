Preziosi: “Destro il nostro miglior acquisto: che coppia d’attacco con Caicedo”

Ecco le recenti dichiarazioni del numero uno del Grifone al termine della sessione estiva di calciomercato

A Telenord, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato così delle ultime ore di mercato del suo Genoa: “Il mio miglior acquisto è stato Destro. Con Caicedo comporrà un'ottima coppia d'attacco. Nel corso del mercato le situazioni cambiano da un giorno all'altro e l'averlo confermato mi ha fatto solo che piacere. Un rimpianto? Ce ne sono in ogni campagna ma noi siamo abbastanza soddisfatti. Zarbano e Marroccu hanno lavorato tanto, non solo oggi, per far quadrare tutto, quindi devo ringraziarli. Il mercato è sempre molto difficile, ci sono tante cose da far quadrare per prendere un giocatore di qualità. Abbiamo lavorato tanto e bene".