Cairo: “Decreto Crescita? Aiuta ad avere campioni che arrivano dall’estero”

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell'evento "RCS Sport Industry Talk", Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così del Decreto Crescita: "Penso al cinema. Quando hai una situazione in cui le tax credit valgono 800 milioni, ecco quello è un aiuto importante che noi non abbiamo. Il Decreto Crescita è un piccolo aiuto per avere dei campioni che arrivano dall'estero e rendono più appetibile il campionato italiano, ciò aiuta a vendere i diritti all'estero, per poi dare una contribuzione maggiore allo stato italiano che prende dal calcio 1 miliardo e 400 milioni all'anno".