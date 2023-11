Marotta: “Seconda stella o finale Champions? Da monetina. Per i De Zerbi o i Mou serve Decreto Crescita”

"Decreto Crescita? Non a caso Mourinho ha rigenerato il fenomeno Roma e Mourinho è soggetto a Decreto Cresctia. Abbiamo un bravissimo allenatore che è De Zerbi che è in Premier, se immaginiamo di riportalo a casa con quello che guadagna senza Decreto Crescita, non ce la faremmo. Vale per gli allenatori, ma anche per i preparatori atletici che guadagnano delle cifre importanti. Se vogliamo riportarli in casa allora applichiamo anche per loro il Decreto Crescita. Seconda stella o finale di Champions? La seconda stella rappresenta un evento storico importante per il club, anche la Champions. Tiriamo la monetina e quello che viene viene, l'importante è che sia uno dei due".