Milan, Calabria: “Scudetto, ci crediamo. Altre squadre hanno investito di più, ma noi…”

Intervistato da Sport Mediaset, Davide Calabria, laterale e capitano del Milan, ha parlato della lotta scudetto

"E' impensabile poterle vincerle tutte. Per fortuna, anche le altre stanno facendo dei passi falsi. Mancano ancora delle partite, ci sono gare importanti per noi, siamo ancora lì davanti ed è ancora tutto aperto. Non vedo perché guardare il bicchiere mezzo vuoto. Forse, dobbiamo osare di più e provare più tiri per portare a casa partite difficili. Ovvio che alcune squadre hanno investito di più, ma abbiamo dimostrato di avere il potenziale per restare lì fino alla fine, ormai sono mesi che siamo lì. Ci crediamo".