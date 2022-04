Scudetto, l’unico obbligato è Inzaghi: falsi e faziosi! Calendario? Tutto una trappola

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908. Fa nulla che non ci siano più Eriksen, Lukaku e Hakimi: la stampa pressa solo Inzaghi

Alfio Musmarra

Siamo tornati padroni del nostro destino in maniera tanto inattesa quanto sorprendente. Questa volta però dobbiamo essere cinici, spietati, cattivi nel cercare di non gettare nuovamente tutto al vento.

Perché proprio a proposito di vento sappiamo fin troppo bene dove tira.

Perché prima era la fortuna dei pochi infortuni in rosa, poi si è trasformata nei favori arbitrali. Se vinci sei fortunato, se perdi è crisi. Ma solo per l’Inter. Perché dalle altre parti si parla solo di miracoli, è tutto grasso che cola. L’unico inchiodato alle proprie responsabilità è Simone Inzaghi.

Fa nulla che non ci siano più Eriksen, Lukaku ed Hakimi: se non vince è un fallimento. Così si legge in giro qua e là, ma non si capisce perché tutto questo peso sia sulle spalle di uno solo, non si capisce questa acredine, perché queste considerazioni molto onestamente sconfinano nel grottesco quando risultano ostentatamente faziose e di parte. Ma non voglio tornare su discorsi triti e ritriti.

Così in un campionato aperto come non mai, scopro refoli clamorosi inneggianti ad un nuovo 5 maggio. Ma perché? Perché non le stesse cose quando in vetta ci sono altri? Perché questa cattiveria senza precedenti? In nome di cosa? Perché sinceramente non vi sono motivi per arrivare a tanto pur giocando con le parole.

Dove sono finiti i preparativi per le feste scudetto di altri? Come si può passare dal considerare favorita una squadra per lo scudetto salvo poi traslarla nel momento in cui c’è un sorpasso ipotetico sulla carta?

Non mi ritrovo nelle certezze a cottimo, nelle sentenze temporali a convenienza.

Questo campionato ci sta insegnando che ogni giornata ci sorprende, nulla va dato per scontato perché quello che sulla carta sembra un risultato scritto in realtà non lo è.

Quindi bisogna essere razionali, freddi e gestire il momento senza drammi in caso di risultato negativo e senza eccessi al contrario.

Ormai è una lotta a tre. Si confronta in maniera maniacale il calendario delle dirette contendenti allo scudetto, quello che vale sulla carte non conta nulla.

Leggo di Inter favorita ma non ha senso: lo scorso anno il Milan perse una gara decisiva a La Spezia e l’Inter non andò oltre il pareggio. Quest’anno la Juve lo ha battuto di misura, così come la Roma in una gara zeppa di polemiche, Spazia che va a vincere a Napoli giusto per dire. Guai a considerarla una partita abbordabile.

La Roma nelle ultime 8 è quella che ha fatto più punti (18), segno che il lavoro di Mourinho inizia a dare i suoi frutti. Così come complicate saranno le trasferte di Udine e Cagliari (molto dipenderà anche dalla classifica degli isolani, se saranno salvi o in lotta salvezza).

Questo per dire che bisogna essere lucidi e non bisognerà farsi trascinare in sterili quanto inutili polemiche, semmai trarne forza per dare quel qualcosa in più che servirà per raggiungere il traguardo finale. Poi ci sarà tempo e modo per andare a riprendere tante cose. Ma non ora.