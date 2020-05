Inter-Juve, bagarre per Chiesa? Calamai (GdS): “Commisso potrebbe essere costretto a…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha analizzato così come potrebbe cambiare il calciomercato nell’era del Coronavirus:

“Ci sono tanti burattinai che stanno tirando i fili del mercato. Mentre il calcio dibatte sui tempi di ripartenza, direttori sportivi e procuratori stanno lavorando sotto traccia per mettersi in prima fila su obiettivi strategici. Tonali, a esempio, è il primo nome di questa guerra sotterranea. Lo vuole l’Inter, lo vuole la Juve. Zaniolo è un altro gioiello che piace a tanti. E cosa ha in testa Raiola per il futuro di Donnarumma e Pogba? E Ibra cosa farà? Tutti si muovono. In attesa di trovare risposta a tante domande che accompagnano la prossima acquisti”.

FUTURO CHIESA – “Il giocatore non ha fretta di decidere il suo futuro consapevole che ogni mese che passa la posizione della Fiorentina diventa più fragile. Patron Commisso potrebbe essere costretto ad abbassare le sue richieste. Rocco non vuole la guerra con il suo gioiello. Ma chiederà al giocatore e al padre che lo rappresenta di chiarire le proprie intenzioni entro il 30 giugno. La Fiorentina ha bisogno di sapere se il prossimo anno avrà Federico o i soldi frutto della sua cessione. E ci sono altre situazioni come quella di Chiesa”.