Chiesa, l’Inter non si tira indietro. C’è un grosso problema, ma l’ultima mossa di Commisso…

Il futuro di Federico Chiesa è tutto da scrivere. L’esterno della Fiorentina, non è un mistero, piace molto ad Antonio Conte e l’Inter, insieme alla Juventus, è in prima fila per provare a prenderlo. Ma la concorrenza è foltissima e la Fiorentina non lo mollerà facilmente. Il Corriere Fiorentino fa così il punto sul classe ’97: “Nel novero delle pretendenti sono entrate di prepotenza anche squadre inglesi come Manchester United e Chelsea notoriamente ricche, mentre in Italia Inter e Juventus non sembrano disposte a tirarsi indietro.

Dal canto suo Commisso, oltre a smentire un rinnovo da 4 milioni a stagione, ha fatto cadere il veto sulla cessione dell’attaccante a patto che la società incassi il giusto prezzo, aspetto tutto da decifrare vista la recessione economica destinata a colpire anche il calcio. Il problema più grosso per chi volesse acquistare Chiesa diventa così il valore del cartellino, che la Fiorentina valuta ben al di sopra dei 60 milioni nonostante le valutazioni siano destinate a scendere. In un periodo che si preannuncia difficile per tutte le società e visto che i viola sono poco propensi ad accettare contropartite, chi si potrà permettere un acquisto così?”.