Calamai: “Inter, brutto voto col Sassuolo. Sono convinto che Marotta…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai è tornato su Sassuolo-Inter di sabato sera. Queste le sue considerazioni: "In questa stagione abbiamo cercato aggettivi speciali per celebrare le imprese dell’Inter. La seconda stella ha premiato la squadra più forte, la più spettacolare. Stavolta, invece, siamo obbligati ad assegnare un brutto voto ai nerazzurri. Nel calcio non esistono risultati scritti ma esiste l’obbligo morale (a dire il vero anche regolamentare) di dare il massimo.