Calamai: “Inzaghi fondamentale per l’Inter, Guardiola ha cambiato l’anima del City”

"Simone Inzaghi, Mourinho e Italiano sono stati fondamentali per trascinare Inter, Roma e Fiorentina alla conquista delle tre finali Europee. Noi siamo maestri nell’incartare le partite ad allenatori presuntuosi che ritengono inutile studiare le avversarie. In finale nessuno ci ha sottovalutato. Tantomeno Pep Guardiola che per una volta ha cambiato anima al suo City per alzare la Champions. E ricordate cosa ha detto Moyes, tecnico del West Ham dopo il successo della squadra inglese? “Per battere la Fiorentina non potevo che disputare una gara aspettando”. Tre finaliste, nessuna Coppa vinta".