Calamai: “Caos totale Milan, Ibra cosa fa? L’Inter per come ha perso a Sassuolo…”

A TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha parlato dei risultati del weekend di Serie A. Ecco il commento sulla squadra di Simone Inzaghi: “L’Inter non mi è proprio piaciuta col Sassuolo. E' chiaro che si vince lo Scudetto e un po' si molli, si stacchi con la testa, ma non mi è piaciuto il modo del ko. Ho sempre visto un'Inter che ha fatto pochi calcoli, che ha sempre giocato un certo tipo di calcio ma stavolta si prende 5 per come ha perso.

È caos totale al Milan, lo si è visto anche ieri col Genoa. Non capisco poi quale parte recita Ibrahimovic. A lui fa piacere che si sbricioli tutto, che venga vissuto questo finale di stagione come quello di chiusura di un mondo? Una figura nuova, autorevole come lui avrebbe dovuto intervenire per evitare questa situazione che non è da Milan. E poi 7 a Gilardino. E' partito andando a sporcarsi le mani, è un allenatore che ha idee".