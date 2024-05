"Non ha molto senso parlare di riforma dei format dei campionati se prima non ci si rende conto chi ha veramente capacità di fare calcio professionistico in futuro", nel momento attuale in cui "il sistema interno è molto fragile dal punto di vista economico-finanziario". Lo ha affermato Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione italiana calciatori, in un videomessaggio inviato al convegno 'Tra crisi e rilancio: la situazione economica del calcio italiano' oggi a Firenze.