Ecco le parole di Pecci a La Domenica Sportiva: "Per la salvezza se la giocano dai 34 punti in giù un po' tutti alla pari, è rientrato anche il Sassuolo nella corsa, sul quale aprirei un piccolo discorso perché, se fossi una concorrente del Sassuolo, la formazione dell'Inter... La formazione dell'Inter doveva essere quella titolare per rispetto del campionato. Tu parti con i titolari, poi togli Barella e Calhanoglu. Non so se è giusto, non mi ergo a giudice ma le squadre in fondo alla classifica non sono state contente. Ora se fa giocare i titolari a Frosinone, cosa deve dire il Frosinone? Non va bene, è un momento difficile da gestire"