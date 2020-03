GdS – Il calcio mondiale riscrive il calendario: la rivoluzione del pallone passa per cinque punti

Il calcio riscrive il calendario, almeno fino ai Mondiali in Qatar del 2022. È quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, che spiega come cambierà l’agenda internazionale.

Il Mondiale per Club si giocherà ogni quattro anni, a partire dal 2021, nella seconda metà di luglio, e vedrà protagoniste 24 squadra, di cui 8 europee con le vincenti delle ultime 4 Champions League ed Europa League.

Per quanto riguarda la Nations League, “l’idea era far giocare le stesse 10 partite di qualificazioni, gruppi di Nations e residue amichevoli in soli tre periodi (a marzo 3 partite, a settembre altre 3, tra fine ottobre e inizio novembre 4), cancellando giugno“.

Per la Rosea, la rivoluzione passa per cinque punti: “1) ridurre i campionati a 18 squadre (che sia l’ora di un ordine?); 2) non pensare a una Champions oltre le 17 partite; 3) ridurre qualche playoff tra nazionali; 4) non ingrandire più Europei (24 finaliste) e Mondiali (48); 5) non inventarne nuovi“.