Mondiale per Club, Julio Cesar: “Quando l’ho vinto con l’Inter, con Maicon e Lucio abbiamo…”

Sarà Julio Cesar a portare la coppa del Mondiale per Club in campo prima di Flamengo-Liverpool. È la scelta della Fifa, una scelta che l’ex portiere nerazzurro accoglie con entusiasmo: “La FIFA mi ha detto che sto avendo questa opportunità perché ho già vinto il torneo. Sarà un onore e un grande piacere scendere in campo con il trofeo. Chiederò a mia moglie e ai miei figli di registrare il momento in cui mi vedranno in tv, visto che saranno a Lisbona“. Julio Cesar sa quanto è importante vincere un trofeo prestigioso come il Mondiale per Club, lui che con l’Inter lo ha vinto nel 2010: “È molto importante in Sud America, più della Libertadores. Quando ho avuto l’opportunità di vincere con l’Inter, ho festeggiato molto con i miei connazionali Lúcio e Maicon, nonché con gli argentini. Per i sudamericani questo titolo significa molto“.

(Lance)