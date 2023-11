Luca Caldirola, difensore del Monza, ha parlato a Sportitalia alla vigilia della sfida col Cagliari. “Assolutamente nessuna rivalsa verso l’Inter. Anzi, è una squadra che mi ha dato tanto. Ausilio lo sento ancora tutt’oggi, siamo rimasti in grandi rapporti. Quel gol dello scorso anno è stato solo un gol, anche perché non ne faccio tanti. Valgono tanto per me a prescindere che siano contro l’Inter o contro un’altra squadra”.