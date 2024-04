Cuadrado torna in gruppo e Calhanoglu gli dà il bentornato sui social

Nella giornata di oggi Juan Cuadrado è tornato ad allenarsi in gruppo. Il giocatore non sarà comunque a disposizione per la prossima partita, quella contro l'Udinese di lunedì. Deve ritrovare la condizione, minuti nelle gambe, dopo il lungo stop dovuto all'operazione per un problema al tendine d'Achille. Si valuterà quindi in seguito quando sarà convocabile.