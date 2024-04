Riecco Juan Cuadrado. Oggi il colombiano è tornato in gruppo ad Appiano Gentile, ma contro l'Udinese non ci sarà. Per la prossima sfida di campionato dell'Inter, l'ex Juventus sarà ancora out. Come spiegato da Sky Sport, infatti, deve ora ritrovare la miglior condizione dopo diversi mesi ai box per il problema accusato al tendine d'Achille. A Udine non ci sarà, poi verrà valutato nuovamente settimana prossima per i successivi impegni di campionato.