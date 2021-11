Calhanoglu: “Non mi interessa fare gol e assist, mi interessa che non molliamo mai”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Napoli: "Sono contento, siamo contenti. Sapevamo che era una partita difficile oggi. Loro fanno pressing alto, secondo me abbiamo giocato molto bene oggi. Se faccio gol e assist non mi interessa, importante è che vinciamo e risaliamo in classifica. Abbiamo sempre giocato bene e pareggiato, oggi finalmente abbiamo vinto. Abbiamo caratteristiche per non mollare fino alla fine. Anche se eravamo in difficoltà negli ultimi 10 minuti. Normale che contro il Napoli le partite siano così. Conta solo che non molliamo noi. Rigore? Sono fiducioso perché so che lo faccio bene, ho fatto tanti gol su rigore. Non è importante chi calcia, importante è sentirsi bene. Ho fatto gol prima contro il Milan e poi contro il Napoli. Shakthar? Vogliamo fare bene, una partita importantissima. Siamo già lì e adesso dobbiamo recuperare bene".