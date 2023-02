Calhanoglu festeggia la vittoria sul Milan con una pantera nerazzurra: frecciatina?

Ha servito a Lautaro l'assist che è servito per il gol dell'uno a zero segnato ai rossoneri. Messaggio per Ibra?

Tante volte è finito nel mirino dei tifosi del Milan e pure dei suoi ex compagni. Non gli hanno perdonato il passaggio all'Inter. Così, quando riesce, Calhanoglu si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ha sposato la causa interista e la porta avanti. Questa sera per esempio lo ha fatto servendo l'assist vincente a Lautaro Martinez che ha raccolto con piacere e infilato i rossoneri.

Dopo la vittoria contro la formazione di Pioli sui social il turco ha festeggiato postando una foto di una pantera nera con gli occhi azzurri. Giusto per lasciare intendere quali sono i colori giusti, specie quando si vince un derby. E gli sono arrivati migliaia di like e commenti. Sembra anche una risposta non troppo velata a Ibrahimovic e al leone che posta di solito sulla sua bacheca di Instagram. Da quando Hakan ha scelto l'Inter lo svedese lo punzecchia e questa sembra una replica. Silenziosa. Per lui e per i tifosi rossoneri che allo stadio non perdono occasione per insultarlo. Chi ha orecchi per intendere...