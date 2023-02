Inter, il retroscena: “Calhanoglu? Ibra ha vissuto malissimo il suo addio perché…”

Inter-Milan è spesso e volentieri sinonimo di rivalità, anche tra i calciatori che scendono in campo. Non sarà della partita Zlatan Ibrahimovic, che qualche anno fa era grande amico di Hakan Calhanoglu: il rapporto si è poi deteriorato dopo l'addio ai rossoneri del turco per approdare a zero dall'altra parte del Naviglio. E La Gazzetta dello Sport racconta l'umore dello svedese in quel momento.