"NON ABBIAMO DIMENTICATO, NON DIMENTICHEREMO. Dal terremoto del 6 febbraio 2023, nonostante sia passato un anno, sono ancora vive le tracce del disastro che ha colpito 11 province. Possa Dio avere pietà dei nostri cittadini che hanno perso la vita e porgo le mie condoglianze alle loro famiglie. Un anno dal disastro del terremoto. Non abbiamo dimenticato la nostra gente che ha perso la vita e non la dimenticheremo mai", si legge nel post che ha pubblicato il giocatore nelle sue Instagram Stories.