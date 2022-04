Caliendo: “Inzaghi? Fossi l’Inter lo terrei, ecco perché. Dybala…”

Lo storico agente parla dell'Inter e di Simone Inzaghi: "Lo terrei"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Antonio Caliendo ha parlato del momento dell'Inter . Lo storico agente confermerebbe Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. "Inzaghi merita la riconferma, grazie alle esperienze che ha fatto con la Lazio credo abbia dimostrato che può reggere una Serie A ad alto livello. Con la Lazio ha vinto e all’Inter ha tanti mezzi a disposizione. Lui è al primo anno, c’era poi il nodo Lautaro che poteva partire e non è partito, Inzaghi riesce ad amalgamare la squadra molto bene, quasi fosse una famiglia. Fossi l’Inter lo terrei in considerazione per il futuro".

"Dybala? Ho grande rispetto per il calciatore Dybala, è un campione, ma se la Juventus non ha ritenuto opportuno rinnovare o se l’accordo non è stato trovato, penso che la Juve abbia fatto bene i suoi conti e già sa quello che vuole fare nel prossimo campionato. La Juve ci ha sempre abituati a certezze delle sostituzioni, Ronaldo è partito ma è arrivato poi Vlahovic. Non dimentichiamo che la Juve sta facendo una campagna di rinnovo puntando molto sui giovani”.