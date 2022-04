Inter, la difesa, 2 nomi di livello a centrocampo e l’attacco: tutte le piste per i rinforzi

Alzare l'asticella in Europa. È uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione

Alzare l'asticella in Europa. È uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione nonostante i rigidi paletti imposti dalle esigenze di bilancio. Con Onana e il possibile rinnovo di Handanovic, il primo reparto sotto osservazione è quello difensivo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il principale indiziato a partire per fare cassa resta De Vrij. "Per il dopo De Vrij si lavora sotto traccia, con la certezza che se ci fosse uno spiraglio per Bremer verrebbe fatto un tentativo. Senesi e Lisandro Martinez sono nomi sotto osservazione, mentre il tedesco Ginter sembra aver pretese troppo elevate rispetto ai parametri fissati dall’Inter. Per il momento, la dirigenza lavora anche al ricambio delle seconde linee. Ranocchia e D’Ambrosio potrebbero restare per garantire il necessario bagaglio d’esperienza a costi più che contenuti, l’empolese Viti potrebbe invece essere il rinforzo di prospettiva che si cerca per completare il reparto vista l’addio di Kolarov".