Calori: “Inter è diventata matura, è questa la sua forza. Inzaghi è cresciuto ancora”

In una lunga intervista a News.superscommesse.it, Alessandro Calori ha parlato anche della lotta scudetto. Questo il pensiero dell'ex giocatore: "Credo che la lotta sia fino all'ultimo secondo tra Inter e Juventus. Sono le squadre che hanno un qualcosa in più. L'Inter è diventata matura, fa del collettivo la propria forza, ha ottimi calciatori anche tra le "riserve". Lautaro Martinez è l'uomo simbolo di questa squadra, fortissimo, ma è tutta la rosa ad essere completa. Simone Inzaghi è cresciuto ulteriormente come allenatore ed è diventato una guida sicura per questo gruppo. La Juventus, invece, sta facendo un grandissimo campionato che, forse, in tanti non si aspettavano".