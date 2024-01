FCIN1908 – Inter, in corso i dialoghi con l’Al-Shabab per il trasferimento di Radu

Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l'avventura di Ionut Radu in Premier League. Il portiere di proprietà dell'Inter non ha avuto lo spazio che sperava di trovare al Bournemouth e fin qui ha giocato titolare in appena 5 partite, 450' tra Premier League e Carabao Cup.

Ecco perché il mercato di gennaio potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il portiere romeno. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, sono in corso i dialoghi con il club saudita dell’Al-Shabab per il trasferimento di Radu in questa finestra di mercato.