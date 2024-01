Calvarese: “Rigori leggeri ma sostenibili, decisioni coerenti col metro adottato”

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato la direzione di gara di Monza-Inter: "La partita comincia subito con una sanzione disciplinare: il giallo a Colpani (intervento su Bastoni) non è così netto, provvedimento al limite. Rapuano chiuderà con 18 falli, 4 gialli e il rosso a Palladino per proteste. Nel primo tempo assegnato un rigore all'Inter per tocco di braccio di Gagliardini su colpo di testa di Lautaro Martinez. Live l'attaccante argentino non protesta ma chiede l'angolo, e d'altronde neanche Rapuano coglie il fallo in diretta. Serve un'On Field Review, che sancisce l'irregolarità: provvedimento sostenibile, visto che il braccio pur essendo in posizione congrua ha una geometria punibile (mano all'altezza della spalla).