Calzona: “Napoli di rincorsa, obiettivo CL ancora possibile. Osimhen…”

«Napoli costretto a fare risultato? Siamo di rincorsa e abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo da ogni partita e questa è fondamentale per raggiungere un obiettivo ancora lontano ma possibile. Raspadori come scelta? Giacomo è un giocatore che si adatta a tanti ruoli. Chiaramente è adatto a giocare davanti ma ho sia Simeone che Osimhen. Per quanto riguarda Victor, ha un'infiammazione su una cicatrice del vecchio infortunio, viene in panchina e vediamo se possiamo poi utilizzarlo», ha sottolineato.