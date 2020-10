Cambiasso: “C’era un’aria strana nel finale di partita. Vidal? Errori perché è troppo generoso”

Al termine della gara di Champions tra Inter e Borussia Moenchengladbach ha parlato l’ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso a Sky Sport:

“C’era un’aria strana nel finale di partita, non c’era la padronanza da parte dell’Inter. Nonostante stava per perdere ha avuto coraggio e voglia per pareggiare. Vidal ha fatto gli errori per essere ultra generoso. Se avesse fatto solo il suo compito non sarebbe stato in quelle posizioni. Sul rigore è mancata comunicazione. Il secondo gol è stato il copia e incolla del gol di Chiesa con la Fiorentina. Eriksen nel primo tempo è stato il più pericoloso e nel secondo tempo ha fatto un passaggio che non si vedeva per Darmian. C’è il rammarico, ma la consapevolezza di essere una squadra grande. Non è il risultato che l’Inter doveva fare, ma ci sono altre 5 partite. La vittoria dello Shakhtar può penalizzare”.