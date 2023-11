Cambiasso: “Talismano Lautaro? Giocatore di classe diversa. Le sue parole su spogliatoio…”

«Talismano Lautaro? Possiamo definirlo talismano o giocatore di una classe diversa, forse meglio. Vero che ha segnato su rigore, ma stava per fare un gol bellissimo di testa, è stata una grande parata del portiere avversario. Il bello del turn over è quando riesci a mettere in campo i giocatori migliori». Esteban Cambiasso, a Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions contro il Salisburgo e del gol segnato su rigore dal suo connazionale. «La giocata del rigore arriva dal tiro di Barella, anche lui entrato nella seconda parte della gara, e il Toro segna alla Chala. Adesso sicuramente la preoccupazione più grande di Inzaghi sono le trasferte dei suoi giocatori con le Nazionali, è la paura più grande rispetto a tutte le gare, seppur difficili, che arriveranno dopo la pausa».