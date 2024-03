“La felicità ti dà tanta energia, siamo molto felici di vederci, di ritrovarci. In più abbiamo la possibilità dio giocare a calcio che è quello che vogliamo fare da quando siamo bambini. Riusciamo a divertirci, poi prendiamo le partite seriamente, non riusciamo a scherzare. Nessuno si è fatto male, la gente si è divertita e ci ha ringraziato con un bell’applauso. Chi mi ha sorpreso? Abbiamo portato Figo con un lungo viaggio ed è stato il bomber, abbiamo avuto l’energia e i polmoni di Palacio e poi sia Marco che Lucio non mollano su nessuna palla, è il loro DNA. Abbiamo un chat, non è solo quel gruppo del Triplete, sono tanti giocatori di diversi anni che sentono il gruppo di appartenenza. Vincere è una cosa che sentiamo come obbligo, festeggeremo il fatto di stare insieme. I tifosi sono incredibili, è un momento bellissimo. Li ringrazio, ma è merito della squadra di oggi. I ragazzi meritano di essere sempre appoggiati per il percorso che stanno facendo".