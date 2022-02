Perisic sostituito: lo ha chiesto a Inzaghi, ha sentito un fastidio al flessore

Il croato ha segnato nel derby poi nel secondo tempo è uscito anzitempo per un problema fisico

Al 67esimo del secondo tempo, Ivan Perisic è stato sostituito da Dimarco. Simone Inzaghi ha richiamato in panchina l'autore del gol del vantaggio dell'Inter, perché il croato ha lamentato un leggero fastidio al flessore della coscia destra. Una sostituzione richiesta quindi, forse in maniera precauzionale, dal giocatore. Sono attese altre gare importanti nei prossimi giorni: prima la Roma in Coppa Italia e poi il Napoli, altra tappa essenziale per il campionato.