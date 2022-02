Diretta LIVE, Inter-Milan 0-0: altra occasione per Barella che manca il gol

Si alza il sipario alla scala del calcio per il Derby di Milano. Simone Inzaghi punta sulla formazione composta dai titolarissimi per affrontare i rivali

MILAO - In uno stadio Meazza tirato a lucido va in scena il derby di Milano. Simone Inzaghi si presenta con quella che di fatto è diventata la formazione tipo. In attacco ci saranno Lautaro e Dzeko con Perisic e Dumfries sulle corsie esterne. Diga di centrocampo composta da Barella-Brozovic-Calhanoglu e difesa formata da Skriniar-De Vrij-Bastoni. In porta, naturalmente, Samir Handanovic. Questo l'undici scelto dal tecnico nerazzurro che nella conferenza stampa di vigilia non ha voluto parlare di gara fondamentale per lo scudetto ma certo è che una vittoria consentirebbe una miglior gestione mentale dei prossimi impegni.