Campoccia (vice pres. Udinese): “Spalletti tra i top in Italia. Sul futuro di De Paul…”

Le dichiarazioni del vice presidente dell'Udinese Campoccia su Spalletti, Superlega e il futuro di De Paul, obiettivo dell'Inter

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, è intervenuto in collegamento con Radio Kiss Kiss. Il dirigente del club friulano ha parlato di Luciano Spalletti: "Lo conosco bene, è stato con me ad Udine. La piazza faccia la piazza: il calcio è passione ma le competenze del mister non possono essere messe in discussione. Il carattere? Luciano ha il suo modo di interfacciarsi col gruppo. Di Spalletti conosciamo gli aspetti positivi e viceversa. È uno dei migliori allenatori che si sono visti in Italia. Anche Allegri non fu accolto con gradimento totale quando fu scelto dalla Juventus".