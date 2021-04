Inter, senti Orlando: “Musso fotocopia di Handanovic. Ricordo che Samir…”

Le parole dell'ex calciatore dell'Udinese a proposito del portiere che potrebbe prendere il posto del capitano nerazzurro

L'ex difensore dell'Udinese Alessandro Orlando è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio e si è soffermato in particolare su due gioielli della squadra di Gotti. Queste le sue considerazioni: "De Paul? L'Udinese è sempre stata un trampolino di lancio per i giocatori, già da quando c'ero io. Secondo me stanno tentennando perché vogliono ottenere il massimo possibile, non avendo altri giocatori del suo livello. Se prima potevano fare qualche sconto, oggi no".