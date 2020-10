Candreva: “All’Inter dico grazie. Penso che i tifosi possano ricordarmi come uno che…”

Intervistato da fanpage.it, Antonio Candreva è tornato anche sul suo addio all’Inter, spendendo belle parole per i nerazzurri. Il nuovo capitolo alla Sampdoria è già iniziato, ma Candreva non dimentica certo la sua esperienza a Milano. Ecco le sue parole:

“All’Inter posso solo dire grazie per gli anni bellissimi che ho trascorso in nerazzurro. Penso che i tifosi possano ricordarmi come uno che ha vestito con orgoglio la maglia e ha dato fino all’ultima goccia di sudore. Mi spiace non aver potuto salutare con la vittoria di una Coppa, ci siamo andati davvero vicini. Le critiche? Passare dalla gloria alle critiche e viceversa fa parte della vita del calciatore. Il trucco è quello di lasciare i commenti e le polemiche fuori dalla testa. Ripeto: l’Inter è stata una tappa importante della mia carriera e custodisco con piacere tanti ricordi indelebili“.

(Fonte: fanpage.it)