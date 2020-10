Candreva: “All’Inter quattro anni belli, ho dato tutto me stesso. L’unico rammarico è…”

Antonio Candreva si è raccontato a tutto tondo ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore dell’Inter, ora alla Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo.

L’esterno romano ha spiegato la scelta di vestire la maglia della Sampdoria: “Devo ringraziare il presidente, Ranieri, il direttore sportivo Osti, lo stesso Fabio, tutti determinanti per la mia scelta. Che, comunque, è stata facile, perché la Sampdoria si è informata subito sulla mia situazione, e per questo non ho esitato ad accettare. Mi ha convinto tutto: il progetto e poi la consapevolezza di sapere che posso dare ancora tanto, e per molti anni al club. Ranieri? Ci siamo sentiti, già sapevo da altri miei colleghi quanto lui sia una grandissima persona. E poi la sua carriera non si discute, ha portato risultati ovunque. È stato facile convincermi“.

Candreva ha parlato anche dell’esperienza all’Inter: “Anche là quattro anni belli. L’unico rammarico è il mio primo anno (2016-17, ndr), con tanti cambiamenti societari e tecnici che non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che avrebbe meritato il club. Ho dato tutto me stesso per la causa nerazzurra“.