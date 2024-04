Da ex difensore, l'impatto di Pavard ti ha stupito? "Non lo scopriamo adesso, quando l'Inter l'ha preso sapeva di trovare un giocatore super affidabile. Acerbi si è confermato ad alti livelli? Ho avuto la fortuna di giocarci, da quando inizia la stagione a quando finisce non molla un centimetro, è sempre concentrato e sul pezzo. Poi, i meriti della difesa ci sono sicuramente, ma l'Inter è perfetta in tutta la fase di non possesso palla".