Cannavaro: “Inter quella che sta meglio. Li vedo più sereni grazie a Inzaghi”

Le parole dell'ex difensore: "L'Inter è quella che sta meglio e ha i numeri che fanno la differenza. Lì vedo più sereni rispetto all'anno scorso"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter è quella che sta meglio e ha i numeri che fanno la differenza. Lì vedo più sereni rispetto all'anno scorso, grazie al lavoro di Inzaghi. Il Napoli? Dispiace per le sconfitte con Empoli e Spezia perché fanno male. Però è anche vero che gli infortuni hanno condizionato troppo una squadra che girava a mille. Insigne? Dopo l'Europeo si aspettava un qualcosa dalla società e non hanno trovato l'accordo. Ma da qui alla fine deve dare il massimo. Poi ognuno scelga la sua strada".