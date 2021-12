Inter, contatto diretto Zhang-Straus: un mese per decidere, la richiesta non cambia

Il presidente nerazzurro è negli Stati Uniti per ascoltare le proposte di diverse cordate interessate al club

Fabio Alampi

Un'Inter a stelle e strisce: è questo lo scenario illustrato dal Corriere dello Sport. Steven Zhang, presidente nerazzurro, attualmente si trova negli Stati Uniti, e negli ultimi giorni ha ascoltato la proposta di David E. Straus, imprenditore americano. Per capire se ci sarà un nuovo passaggio di proprietà bisognerà attendere poco: " Un mese per la verità. È ciò che ha chiesto Steven Zhang a David E. Straus in occasione del contatto diretto tra i due, avvenuto proprio mercoledì scorso. Entro la seconda metà di gennaio, per intendersi, l'uomo d'affari newyorkese dovrà chiarire le sue intenzioni sull'Inter: vuole davvero la maggioranza del club e, soprattutto, quanto è disposto ad offrire? Insomma, è il momento di passare dalle parole ai fatti".

La richiesta di Zhang

"Il presidente nerazzurro ha già messo in chiaro la sua valutazione, ovvero un miliardo di euro. Evidentemente, Straus deve avvicinarsi a quella cifra per avviare una vera e propria trattativa con concrete possibilità di riuscita. Altrimenti, si darà la priorità agli altri gruppi interessati. Ce ne sono altri due, sempre nordamericani, il cui profilo è ancora rimasto nascosto. Non è da escludere, però, che qualcosa di nuovo possa trapelare. I tempi stretti, peraltro, possono essere legati anche ad un altro aspetto. È stato direttamente Zhang jr a scegliere di rinviare il rifinanziamento del bond al nuovo anno, invece di chiudere l'operazione entro fine anno. La ragione, ha spiegato, è l'opportunità di ottenere interessi più vantaggiosi. Ma se invece la decisione fosse legata pure agli appuntamenti di questi giorni? Sarebbe più che plausibile, infatti, lasciare ad un potenziale nuovo proprietario la facoltà di scegliere se rilevare un club con un bond rinnovato e a carico fino alla nuova scadenza del 2027, oppure se partire senza quel debito, saldato preventivamente attraverso una quota della valutazione della società".

L'agenda del presidente

"Gli incontri e i colloqui di Zhang jr. con al centro il futuro dell'Inter, sono proseguiti anche ieri, ma con uno spostamento da Los Angeles a New York. I primi riscontri sono stati positivi, nel senso che l'interesse per il club nerazzurro esiste ed è anche stato riconosciuto il processo di crescita avviato e sviluppato durante la gestione di Suning. Il massimo dirigente interista ha messo l'accento anche sul progetto stadio, che ha appena ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse dal Comune di Milano. Alla luce di tutte le potenzialità che può generale, si tratta di un valore aggiunto per la quotazione della società di viale Liberazione. Insomma, l'agenda di Zhang jr. resta molto intensa. Resterà ancora qualche giorno negli USA, anche per impegni di natura privata, presi in precedenza. E poi volerà in Italia".