Cannavaro: “Dopo il Pallone d’Oro valevo circa 100 milioni. In Italia diciamo…”

Intervistato dal Sun, l'ex difensore azzurro ricorda alcuni momenti importanti della sua carriera come la vittoria del Pallone d'Oro

"Non bisogna sorprendersi se le società investono tanto in giocatori di talento. In Italia diciamo che con i grandi attaccanti vendi i biglietti, ma con i grandi difensori vinci le partite. Stones e Maguire si prendono le loro responsabilità e giocano senza paura, ma in modo diverso dai difensori italiani. Giorgio Chiellini è, per esempio, uno che ancora incarna lo spirito tipico dei nostri difensori, con il livello di concentrazione necessario a fermare un attaccante in qualsiasi momento. Loro due invece...".